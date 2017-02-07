Поджигателя в Дудинке, по вине которого погибли люди, отправят на лечение

Как сообщает Красноярский краевой суд, в отношении 63-летнего пенсионера из Дудинки, по вине которого погибли четыре человека и еще 74 подверглись смертельной опасности вынесено обвинительное заключение.

Напомним, 29 декабря 2015 года в Дудинке пожилой мужчина запасся на местной АЗС десятью литрами бензина и во втором часу дня зашел в четырехэтажное здание местной администрации. Там он сообщил, что записался на прием и направился в сторону кабинета главы, где достал из пакета канистру и в считанные секунды облил бензином стены, пол и поджег коридор. Огонь моментально охватил все этажи и отрезал сотрудникам путь к выходу. В здании в тот момент находились 78 человек, и все они оказались в смертельной ловушке. Пожарные эвакуировали людей через окна с помощью автолестниц и строительных подъемников.

В результате четверо сотрудников администрации погибли: трое умерли от отравления угарным газом и цианидами, еще одна женщина получила 90 процентов ожогов тела. Еще пять человек серьезно пострадали и длительное время провели в больнице.

Материальный ущерб оставил 60 миллионов 675 тысяч рублей.

И вот 4 февраля в этом громком деле была поставлена точка. Судебно-медицинская экспертиза признала, что подсудимый страдает психическим заболеванием. Суд признал, что он совершил убийство четырех человек и покушение на убийство 74 человек с особой жестокостью, общеопасным способом, а также уничтожил чужое имущество, находясь в состоянии невменяемости.

В связи с этим его освободили от уголовной ответственности. Пенсионера отправят на принудительное лечение в стационаре медицинского учреждения специализированного типа с интенсивным наблюдением.