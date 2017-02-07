Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Трамп рассказал о "самой ужасной сделке" Обамы: "Это позор"
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Глыба льда рухнула на коляску с младенцем (видео)
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
07:16 (мск), источник: СуперОмск

С экс-бизнесмена, приватизировавшего около 30% земель Омского района, решили снять судимость

Экс-председатель Куйбышевского райсуда одобрил прошение Андрея Кондратюка, приватизировавшего около 30% земель Омского района.

На днях бывший председатель Куйбышевского райсуда Омска Аркадий Коба огласил определение по обращению бывшего бизнесмена Андрея Кондратюка, просившего снять судимость. Коба решил обращение удовлетворить. У Андрея Кондратюка относительно хорошие характеристики. По данным службы приставов, за Кондратюком числится долг по линии исполнительного сбора — 5 тысяч рублей.

Арестованы его земельные участки, которые он реализовал в пользу третьих лиц, чтобы уберечься от требований кредиторов во время банкротства фирмы «БАР Групп».

«СуперОмск» готовил большое расследование, в рамках которого выяснил, что Андрей Кондратюк скупил около 30% земель Омского района. В деле оказались замешаны бывшие члены горячевской группировки.

В 2016 году Андрея Кондратюка приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Кондратюка признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным силовиков, в 2011 году руководитель фирмы «БАР Групп» Андрей Кондратюк готовил фальшивые документы о капитальном ремонте в здании, где размещался известный бар. На основе поддельных документов налоговая служба перечислила Кондратюку 3,5 миллиона рублей возмещения по линии НДС. Предприятие «БАР Групп» развивало на улице Лермонтова dj-bar «Ж». Соучредителями бара стали Галина Федорова и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
СМИ: США создают центр для информационной войны с Россией
В Израиле легализовали поселения на палестинских территориях
Родители выпускников сдадут ЕГЭ вместе с главой Рособрнадзора
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Ставки по ипотеке упали до уровня 2014 года
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь