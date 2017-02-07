С экс-бизнесмена, приватизировавшего около 30% земель Омского района, решили снять судимость

На днях бывший председатель Куйбышевского райсуда Омска Аркадий Коба огласил определение по обращению бывшего бизнесмена Андрея Кондратюка, просившего снять судимость. Коба решил обращение удовлетворить. У Андрея Кондратюка относительно хорошие характеристики. По данным службы приставов, за Кондратюком числится долг по линии исполнительного сбора — 5 тысяч рублей.

Арестованы его земельные участки, которые он реализовал в пользу третьих лиц, чтобы уберечься от требований кредиторов во время банкротства фирмы «БАР Групп».

«СуперОмск» готовил большое расследование, в рамках которого выяснил, что Андрей Кондратюк скупил около 30% земель Омского района. В деле оказались замешаны бывшие члены горячевской группировки.