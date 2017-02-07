С экс-бизнесмена, приватизировавшего около 30% земель Омского района, решили снять судимость

На днях бывший председатель Куйбышевского райсуда Омска Аркадий Коба огласил определение по обращению бывшего бизнесмена Андрея Кондратюка, просившего снять судимость. Коба решил обращение удовлетворить. У Андрея Кондратюка относительно хорошие характеристики. По данным службы приставов, за Кондратюком числится долг по линии исполнительного сбора — 5 тысяч рублей.
Арестованы его земельные участки, которые он реализовал в пользу третьих лиц, чтобы уберечься от требований кредиторов во время банкротства фирмы «БАР Групп».
«СуперОмск» готовил большое расследование, в рамках которого выяснил, что Андрей Кондратюк скупил около 30% земель Омского района. В деле оказались замешаны бывшие члены горячевской группировки.
В 2016 году Андрея Кондратюка приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Кондратюка признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным силовиков, в 2011 году руководитель фирмы «БАР Групп» Андрей Кондратюк готовил фальшивые документы о капитальном ремонте в здании, где размещался известный бар. На основе поддельных документов налоговая служба перечислила Кондратюку 3,5 миллиона рублей возмещения по линии НДС. Предприятие «БАР Групп» развивало на улице Лермонтова