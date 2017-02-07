Безработный хабаровчанин обманул сотрудников банка

Выяснилось, что при оформлении документов злоумышленник указал ложные сведения о своем месте работы. Купленный телефон он продал на рынке, а деньги потратил на личные нужды.

На самом деле, мужчина нигде не работает. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.