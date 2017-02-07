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05:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель загоревшего на ходу автобуса в Приангарье предстанет перед судом

Мужчину обвиняют в оказании небезопасных услуг.

Источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура Слюдянского района Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса «Байкальск — поселок Солзан», загоревшегося на ходу. Злоумышленника обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

По версии следствия, мужчина не имея соглашения об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом оказывал услуги за плату по перевозке пассажиров на автобусе марки ПАЗ по маршруту «Байкальск — поселок Солзан». 24 ноября 2016 года в утреннее время во время перевозки пассажиров в результате замыкания электропроводки в моторном отсеке произошло возгорание автобуса.

«Пожар был локализован пассажирами, которые самостоятельно покинули салон автобуса. При осмотре автобуса были выявлены многочисленные неисправности и нарушения правил эксплуатации транспортного средства», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу.

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