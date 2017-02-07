Водитель загоревшего на ходу автобуса в Приангарье предстанет перед судом
Мужчину обвиняют в оказании небезопасных услуг.
Мужчину обвиняют в оказании небезопасных услуг.
Прокуратура Слюдянского района Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса «Байкальск — поселок Солзан», загоревшегося на ходу. Злоумышленника обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По версии следствия, мужчина не имея соглашения об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом оказывал услуги за плату по перевозке пассажиров на автобусе марки ПАЗ по маршруту «Байкальск — поселок Солзан». 24 ноября 2016 года в утреннее время во время перевозки пассажиров в результате замыкания электропроводки в моторном отсеке произошло возгорание автобуса.
«Пожар был локализован пассажирами, которые самостоятельно покинули салон автобуса. При осмотре автобуса были выявлены многочисленные неисправности и нарушения правил эксплуатации транспортного средства», — отметили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу.