Магазин меховых изделий в Хабаровске подвергся разбойному нападению
Связав продавца, грабителей вынесли 32 шубы общей стоимостью 3,5 млн рублей.
Связав продавца, грабителей вынесли 32 шубы общей стоимостью 3,5 млн рублей.
Хабаровск, 7 февраля, AmurMedia.
Подозреваемых в разбойном нападении на магазин меховых изделий задержали в Хабаровске при попытке сбыта похищенного имущества. Ущерб от кражи 32 шуб составил порядка 3,5 миллионов рублей, сообщили ИА AmurMedia в
Оперуполномоченные Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали двоих подозреваемых в разбое с ущербом порядка 3,5 миллионов рублей при попытке сбыта похищенного имущества.
В декабре прошлого года двое хабаровчан 36 и 43 лет ворвались в магазин меховых изделий в одном из торговых центров краевой столицы за несколько минут до его открытия. Угрожая ножом, они связали продавца и похитили 32 шубы общей стоимостью порядка 3,5 миллиона рублей.
В ходе проведения
Ранее подозреваемые попадали в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы сроком до 15 лет. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.