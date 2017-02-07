Магазин меховых изделий в Хабаровске подвергся разбойному нападению

Хабаровск, 7 февраля, AmurMedia.

Подозреваемых в разбойном нападении на магазин меховых изделий задержали в Хабаровске при попытке сбыта похищенного имущества. Ущерб от кражи 32 шуб составил порядка 3,5 миллионов рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали двоих подозреваемых в разбое с ущербом порядка 3,5 миллионов рублей при попытке сбыта похищенного имущества.

В декабре прошлого года двое хабаровчан 36 и 43 лет ворвались в магазин меховых изделий в одном из торговых центров краевой столицы за несколько минут до его открытия. Угрожая ножом, они связали продавца и похитили 32 шубы общей стоимостью порядка 3,5 миллиона рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны при попытке сбыта похищенных меховых изделий. Четыре целые шубы и одна поврежденная возвращены законному владельцу. Принимаются меры к розыску оставшейся части похищенного, которую злоумышленники успели реализовать посредством сети Интернет.

Ранее подозреваемые попадали в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы сроком до 15 лет. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.