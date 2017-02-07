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07:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске ищут пропавшую жительницу Искитима

52-летняя Галина Герасимова ушла из своего дома в Искитиме 2 декабря и пропала, ее видели в Первомайском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске ищут пропавшую жительницу Искитима, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

2 декабря 2016 года 52-летняя Галина Герасимова ушла из дома в Искитиме, расположенного на улице Проспект Юбилейный, 19−102. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Полиции поступила информация, что женщина появлялась в Первомайском районе в Новосибирске.

Приметы: на вид 50−52 года, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы волнистые, окрашены в темный цвет, стрижка короткая, лицо овальное, глаза карие. Была одета: берет зимний темного цвета; пуховик (ниже колен) вишневого цвета с капюшоном, на молнии; брюки темные; сапоги зимние черного цвета, на верхней части мех темного цвета. При себе имела сумку большую из кожзаменителя черного цвета, с двумя длинными ручками; сотовый телефон «Самсунг» (кнопочный) в корпусе белого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить в Управление МВД России по городу Новосибирску по телефонам 232−81−80, 232−81−79, 232−80−85, 232−80−87, 232−18−32 или 02, или в дежурную часть ОП № 9 «Первомайский» по телефону: 232−18−05.

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