В Новосибирске ищут пропавшую жительницу Искитима
52-летняя Галина Герасимова ушла из своего дома в Искитиме 2 декабря и пропала, ее видели в Первомайском районе Новосибирска, сообщает
52-летняя Галина Герасимова ушла из своего дома в Искитиме 2 декабря и пропала, ее видели в Первомайском районе Новосибирска, сообщает
В Новосибирске ищут пропавшую жительницу Искитима, сообщает
2 декабря 2016 года 52-летняя Галина Герасимова ушла из дома в Искитиме, расположенного на улице Проспект Юбилейный, 19−102. До настоящего времени ее местонахождение не известно.
Полиции поступила информация, что женщина появлялась в Первомайском районе в Новосибирске.
Приметы: на вид 50−52 года, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы волнистые, окрашены в темный цвет, стрижка короткая, лицо овальное, глаза карие. Была одета: берет зимний темного цвета; пуховик (ниже колен) вишневого цвета с капюшоном, на молнии; брюки темные; сапоги зимние черного цвета, на верхней части мех темного цвета. При себе имела сумку большую из кожзаменителя черного цвета, с двумя длинными ручками; сотовый телефон «Самсунг» (кнопочный) в корпусе белого цвета.
Всех, кому