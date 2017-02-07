В Новосибирске ищут пропавшую жительницу Искитима, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

2 декабря 2016 года 52-летняя Галина Герасимова ушла из дома в Искитиме, расположенного на улице Проспект Юбилейный, 19−102. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Полиции поступила информация, что женщина появлялась в Первомайском районе в Новосибирске.