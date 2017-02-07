Под Кудымкаром водитель наехал на санки с ребёнком
К счастью, 3-летняя девочка не пострадала.
К счастью, 3-летняя девочка не пострадала.
ДТП произошло 6 февраля в Интернатовском поселке Кудымкарского района.
По информации ParmaNews, мама везла 3-летнюю девочку в санках, она шла по обочине дороги. Внезапно ехавшая сзади машина начала ехать по странной траектории, стала сдавать назад, при этом наехав на санки. По словам очевидцев, автомобиль буквально вмял санки с ребёнком в сугроб. Испуганная мать стала стучать по окнам авто, в итоге водитель остановился.
Прохожие помогли достать ребёнка. Девочка отделалась испугом и синяками.
По факту аварии идёт проверка.