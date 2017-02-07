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07:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

Под Кудымкаром водитель наехал на санки с ребёнком

К счастью, 3-летняя девочка не пострадала.

ДТП произошло 6 февраля в Интернатовском поселке Кудымкарского района.

По информации ParmaNews, мама везла 3-летнюю девочку в санках, она шла по обочине дороги. Внезапно ехавшая сзади машина начала ехать по странной траектории, стала сдавать назад, при этом наехав на санки. По словам очевидцев, автомобиль буквально вмял санки с ребёнком в сугроб. Испуганная мать стала стучать по окнам авто, в итоге водитель остановился.

Прохожие помогли достать ребёнка. Девочка отделалась испугом и синяками.

По факту аварии идёт проверка.

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