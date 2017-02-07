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06:38 (мск), источник: РИА Новости

В Приамурье девять вагонов сошли с рельсов

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области, пострадавших нет, движение приостановлено, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около 10.00 местного времени (04.00 мск) в Амурской области на перегоне Тутаул — Клепиково Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО “РЖД” произошел сход вагонов грузового поезда. По предварительным данным, с рельсов сошло девять вагонов, пострадавших нет. Движение по магистрали временно приостановлено, проводятся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Тындинская транспортная прокуратура по поручению Дальневосточного транспортного прокурора организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

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