Награду за сведения о маньяке-убийце старушек увеличили до 3 млн рублей

Следователи объявили о повышении награды за любую информацию о маньяке, который убивал старушек в 2011—2012 гг. Теперь людям предлагают рассказать о его личности за 3 млн рублей.

Как пишет «Интерфакс», заместитель руководителя Главного управления криминалистики СКР Иван Стрельцов рассказал журналистам: есть сведения полагать, что маньяк является жителем Удмуртии. И, возможно, он снова возьмётся за дело, если его не остановить.

Напомним, маньяк орудовал в 2011—2012 гг. в городах ПФО. Он убивал в Самаре, Саратове, Перми, Екатеринбурге, Казани и др. городах. Его выбор падал на женщин 75−90 лет, которые одиноко проживали в пятиэтажках. Преступник начинал с женщинами разговор, а потом душил и скрывался. Всего на его счету 22 жертвы.