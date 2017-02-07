В Ленинском округе Омска загорелся торговый павильон
Возгорание произошло сегодня ночью.
Возгорание произошло сегодня ночью.
Торговый павильон загорелся в Ленинском округе. Об этом сообщает
О возгорании в полицию сообщили сегодня ночью, 7 февраля, в 03.13. Приехавшие на место пожарные по приезде обнаружили, что огнём охвачен торговый павильон. В тушении пожара участвовали восемь спасателей и две спецмашины.
Локализовать огонь удалось к 03.18, а полностью справиться — к 03.30. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.