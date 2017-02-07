В Ленинском округе Омска загорелся торговый павильон

Торговый павильон загорелся в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

О возгорании в полицию сообщили сегодня ночью, 7 февраля, в 03.13. Приехавшие на место пожарные по приезде обнаружили, что огнём охвачен торговый павильон. В тушении пожара участвовали восемь спасателей и две спецмашины.

Локализовать огонь удалось к 03.18, а полностью справиться — к 03.30. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.