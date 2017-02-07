Под Красноярском умерших хоронят рядом с огородами

Под Красноярском в поселке Березовка умерших хоронят практически на огородах, сообщили в краевой прокуратуре.

Дело в том, что в поселке есть два официальных кладбища, которые оба являются действующими, но они переполнены. По закону у кладбищ должна быть защитная зона в 100 метров. Однако поселковое кладбище располагается в тесном соседстве с садовыми участками.

«На расстоянии менее 100 м от мест захоронения расположены садово-огородные участки, а также земельные участки сельскохозяйственного назначения, принадлежащие администрации сельсовета, что является нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства об установлении санитарно-защитной зоны, отделяющей кладбище от территории жилой застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Также установлено, что территория санитарно-защитной зоны кладбища не спланирована, не благоустроена, транспортные коридоры не предусмотрены, проект устройства кладбища отсутствует», — отметили в ведомстве.

По результатам проведенной проверки в отношении главы администрации Маганского сельсовета возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Теперь властям необходимо найти новое место для кладбища, сейчас уже готовятся документы на перевод земельного участка из сельскохозяйственных земель в земли населенных пунктов.