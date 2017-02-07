Под Красноярском умерших хоронят рядом с огородами
На расстоянии менее 100 м от мест захоронения расположены
На расстоянии менее 100 м от мест захоронения расположены
Под Красноярском в поселке Березовка умерших хоронят практически на огородах, сообщили в краевой прокуратуре.
Дело в том, что в поселке есть два официальных кладбища, которые оба являются действующими, но они переполнены. По закону у кладбищ должна быть защитная зона в 100 метров. Однако поселковое кладбище располагается в тесном соседстве с садовыми участками.
«На расстоянии менее 100 м от мест захоронения расположены
По результатам проведенной проверки в отношении главы администрации Маганского сельсовета возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Теперь властям необходимо найти новое место для кладбища, сейчас уже готовятся документы на перевод земельного участка из сельскохозяйственных земель в земли населенных пунктов.