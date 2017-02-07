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07:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

Житель Копейска лишился денег, покупая через интернет iPhone 6

Молодой человек хотел купить телефон за 6 тысяч рублей.

Житель Копейска стал жертвой мошенников, покупая товар через интернет, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

19-летний копейчанин через интернет заказал на одном из сайтов iPhone 6 за 6000 тысяч рублей. Молодой человек выслал предоплату в размере 3000 тысяч, после чего связь с продавцом телефона прекратилась. Пострадавший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции советуют гражданам быть внимательными, покупая товары через интернет, заказывать нужно только на проверенных сайтах и, желательно, оплачивать покупку при получении.

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