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07:11 (мск), источник: 365info.kz

Исекешев прибыл на место коммунальной аварии в Астане

Аким столицы лично контролирует работы по устранению ЧП, оставившего без электричества жильцов двух жилых комплексов.

Источник: 365info.kz

Об этом Асет Исекешев сообщил на своей странице в Facebook.

«Сейчас на месте аварии с коллегами обсудили план действий. Несколько участков поврежденного кабеля восстановили. Однако в процессе подключения кабель не выдержал напряжения. Аварийная работает, в настоящее время устраняет очередное повреждение. Работы, к сожалению, займут не менее часа. Причина в следующем: вандалы сняли медную оболочку кабеля, которая призвана обеспечить заземление и надежность работы кабеля в случае замыкания. В данном случае два километра кабеля находятся без медной оболочки. Сети находятся в собственности “Базиса”. Сейчас поговорил с Беловичем о необходимости замены кабеля на антивандальный вариант (циркониево-алюминиевый). Тем не менее наши службы подключили два дизель-генератора (и один еще “Базис”) и обеспечили временное энергоснабжение объектов, что позволило дать тепло, воду и работу лифтов», — написал градоначальник.

Вечером 5 февраля из строя вышли два высоковольтных кабеля, подававшие электроэнергию жилые комплексы «Итальянский квартал» и «Городской романс». Жильцы комплексов остались без света и отопления.

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