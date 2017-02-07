Исекешев прибыл на место коммунальной аварии в Астане
Аким столицы лично контролирует работы по устранению ЧП, оставившего без электричества жильцов двух жилых комплексов.
Аким столицы лично контролирует работы по устранению ЧП, оставившего без электричества жильцов двух жилых комплексов.
Об этом Асет Исекешев сообщил на своей странице в Facebook.
«Сейчас на месте аварии с коллегами обсудили план действий. Несколько участков поврежденного кабеля восстановили. Однако в процессе подключения кабель не выдержал напряжения. Аварийная работает, в настоящее время устраняет очередное повреждение. Работы, к сожалению, займут не менее часа. Причина в следующем: вандалы сняли медную оболочку кабеля, которая призвана обеспечить заземление и надежность работы кабеля в случае замыкания. В данном случае два километра кабеля находятся без медной оболочки. Сети находятся в собственности “Базиса”. Сейчас поговорил с Беловичем о необходимости замены кабеля на антивандальный вариант (циркониево-алюминиевый). Тем не менее наши службы подключили два
Вечером 5 февраля из строя вышли два высоковольтных кабеля, подававшие электроэнергию жилые комплексы «Итальянский квартал» и «Городской романс». Жильцы комплексов остались без света и отопления.