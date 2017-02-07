Исекешев прибыл на место коммунальной аварии в Астане

Об этом Асет Исекешев сообщил на своей странице в Facebook.

«Сейчас на месте аварии с коллегами обсудили план действий. Несколько участков поврежденного кабеля восстановили. Однако в процессе подключения кабель не выдержал напряжения. Аварийная работает, в настоящее время устраняет очередное повреждение. Работы, к сожалению, займут не менее часа. Причина в следующем: вандалы сняли медную оболочку кабеля, которая призвана обеспечить заземление и надежность работы кабеля в случае замыкания. В данном случае два километра кабеля находятся без медной оболочки. Сети находятся в собственности “Базиса”. Сейчас поговорил с Беловичем о необходимости замены кабеля на антивандальный вариант (циркониево-алюминиевый). Тем не менее наши службы подключили два дизель-генератора (и один еще “Базис”) и обеспечили временное энергоснабжение объектов, что позволило дать тепло, воду и работу лифтов», — написал градоначальник.