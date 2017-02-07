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07:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Беременная женщина провалилась под пол со второго этажа торговой организации в Братске

Сейчас пострадавшая находится в больнице, по данному факту проводится расследование.

Источник: IrkutskMedia.ru

Беременная женщина, которая работала кассиром в одной из торговых организаций Братска упала с трехметровой высоты в полу, 6 февраля. С тяжелыми травмами головы и переломами пострадавшая попала в больницу. Следователи и инспекторы труда проводят по данному факту расследование, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «БСТ».

Пол в торговой организации давно обветшал и в нем образовались прорехи. Местами опасные отверстия закрыты досками, а местами — замаскированы кусками пенопласта, на который и наступила беременная работница. В инспекции труда корр. ИА IrkutskMedia рассказали, что сейчас проводится расследование всех обстоятельств произошедшего, в частности, необходимо опросить саму потерпевшую, к которой пока никого не пускают.

Если работодателя уличат в нарушении правил безопасности, ему грозит административная ответственность. В зависимости от характера провинности штраф может составить от 50 до 130 тысяч рублей.

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