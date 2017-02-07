В Приморье четверо подростков перевернулись на угнанной машине
Четверо молодых людей попали в аварию на угнанной из автосервиса в Приморском крае машине. За рулем автомобиля находился 16-летний подросток, сообщили в
Четверо молодых людей попали в аварию на угнанной из автосервиса в Приморском крае машине. За рулем автомобиля находился 16-летний подросток, сообщили в
Трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Полиция проводит проверку по данному факту, рассказали в ведомстве.
Авария произошла в Надеждинском районе края на трассе
Подросток, который подрабатывал в автосервисе, взял ключи от стоявшей на ремонте машины и поехал кататься со своими друзьями. По дороге в село Ясное он не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.