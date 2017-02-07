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07:45 (мск), источник: dostup1.ru

Кота сбросили с балкона в завязанном мешке в Челябинске

Студент ищет новых хозяев животному, которое чудом осталось в живых.

Студент колледжа нашел в сброшенном с балкона пакете живого кота — пострадавшему питомцу ищут новых хозяев в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Студент ЮУМК Семен Сидорук шел мимо одного из домов по улице Электростальская, когда услышал сверху кошачий крик. Подняв голову, он увидел, как с высоты вниз падает полиэтиленовый пакет. Развязав мешок и заглянув внутрь, парень обнаружил кота с окровавленными задними лапами. Молодой человек принес животное домой, обработал ему раны и накормил.

«Я не видел точно, но где-то с третьего этажа летел. Сейчас кот в норме, ест хорошо. Вчера весь день спал, а сегодня уже бегает. Оставил бы его себе, но у меня собака», — рассказывает Семен.

Теперь парень пытается найти коту нового хозяина, который не будет обращаться с животным, как с мусором. Желающие приютить рыжего питомца могут писать молодому человеку Вконтакте.

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