Кота сбросили с балкона в завязанном мешке в Челябинске
Студент ищет новых хозяев животному, которое чудом осталось в живых.
Студент ищет новых хозяев животному, которое чудом осталось в живых.
Студент колледжа нашел в сброшенном с балкона пакете живого кота — пострадавшему питомцу ищут новых хозяев в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Студент ЮУМК Семен Сидорук шел мимо одного из домов по улице Электростальская, когда услышал сверху кошачий крик. Подняв голову, он увидел, как с высоты вниз падает полиэтиленовый пакет. Развязав мешок и заглянув внутрь, парень обнаружил кота с окровавленными задними лапами. Молодой человек принес животное домой, обработал ему раны и накормил.
«Я не видел точно, но
Теперь парень пытается найти коту нового хозяина, который не будет обращаться с животным, как с мусором. Желающие приютить рыжего питомца могут писать молодому человеку Вконтакте.