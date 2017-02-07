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07:52 (мск), источник: Om1.ru

Мошенницу из Омска, обманывающую старушек, задержали в Татарстане

Две цыганки выманивали крупные суммы и пенсионерок, пугая их порчей, проблемами со здоровьем и возможной смертью.

В Татарстане арестовали несколько женщин, которые проворачивали хитрый старый трюк — запугивали старушек порчей, а потом выманивали деньги, чтобы избавить пенсионерок от «страшных последствий». Мошенницы попались вскоре после того, как обчистили очередную жертву.

В конце января 2017 года в полицию города Набережные челны обратилась 80-летняя старушка. Она рассказала, что две незнакомки украли у нее 280 тысяч рублей, якобы избавляя ее от порчи.
Пенсионерка встретила незнакомку утром 25 января, за просьбой подсказать, где находится «Оптика» завязался разговор, заговорили и о здоровье. В какой-то момент незнакомка спросила старушку о проблемах с глазами, которые были на самом деле. Неизвестная женщина уверенно заявила, что все проблемы — от порчи. В этот момент к мошеннице подошла вторая аферистка и начала преувеличенно громко нахваливать и благодарить свою спасительницу за якобы снятие порчи.

Чтобы окончательно убедить пожилую даму, незнакомка велела купить яйца, после чего мошенница исполнила классический так называемый «цыганский фокус» с почерневшим яичным желтком. Впечатленной и испуганной пенсионерке наказали идти домой, а на следующий же день прийти на это же место.

Старушка, действительно имеющая проблемы со здоровьем, поверила мошенницам, испугалась порчи и поверила в то, что ее избавят от недугов. На следующий день пожилая дама встретилась с аферистками.

Одна из них рассказала растерянной бабушке, что вся порча идет от денег, и потребовала собрать всю наличность и золото, что есть в доме и отдать им. Лжецелительницы запугали пенсионерку, заявив, если в доме останется хоть копейка, через полгода умрет кто-то из родственников. Перепуганная старушка в этот же день отдала 280 тысяч рублей, хранившиеся в доме после продажи дачи и золотое колечко. Мошенницы пообещали вернуть все ценности после проведения «обряда очищения» и отправили пожилую женщину домой. Не сразу старушка поняла, что стала жертвой обмана — через несколько часов она отправилась в полицию.

В одном из отделов полиции города Набережные Челны возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские установили, что мошенницы после того, как обворовали очередную жертву, отправились в Казань.

Их задержали на съемной квартире. Задержанными оказались две 55-летние цыганки, проживающие в Екатеринбурге и Омске. Также в квартире были 36-летняя дочь и 33-летний сын одной из мошенниц, также проживающие в Омске.

Во время обыска полицейские нашли и изъяли 413 тысяч рублей, золотое кольцо принадлежащее последней жертве и другие ювелирные изделия.

Силовики выяснили, что одна из задержанных по такому же сценарию 31 января выманила у 59-летней жительницы Казани 150 тысяч рублей. Из-за это полиция не исключает, количество жертв мошенниц может быть и больше.

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