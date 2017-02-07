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07:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Инспекторы ГИБДД в Иркутске установили виновника ДТП с помощью соцсетей

Автоледи сбила дорожный знак на пересечении улиц Ленина и Горького.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники транспортной полиции в Иркутске с помощью социальных сетей установили виновника дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пересечении улиц Ленина и Горького областного центра накануне, 6 февраля. За повреждение дорожного знака на женщину-водителя будет наложен административный штраф до 10 тысяч рублей. Кроме того, в отношении женщины составлен протокол в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП, участником которого он является). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Ежедневный мониторинг социальных сетей, который проводят сотрудники Госавтоинспекции, позволяет им, и довольно успешно, оперативно выявлять не только незначительные нарушения ПДД, но и скрытые административные правонарушения, совершенные в условиях неочевидности. Одним из фактов подобной успешной работы аналитиков ГИБДД можно назвать случай, произошедший 6 февраля в Иркутске. Глубокой ночью неустановленный водитель совершил наезд на пешеходные ограждения, сбил дорожный знак на перекрестке и скрылся.

«Информация об этом поступила в дежурную часть полиции только наутро. Прибыв на место происшествия, дорожные полицейские начали проведение неотложных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновника ДТП. Через некоторое время в социальной сети “Вконтакте” появился видеоролик, снятый очевидцами ДТП. Вскоре полицейским удалось установить государственный регистрационный знак автомобиля, а следом и личность водителя. Им оказалась 34-летняя жительница областного центра», — отметили в ведомстве.

Женщина пояснила приехавшим сотрудникам полиции, что она, действительно, в ночное время не справилась с управлением иномаркой и допустила выезд на тротуар, сбив ограждения. Только по счастливой случайности в это время там не было пешеходов и никто не пострадал. Сразу после этого автоледи уехала домой.

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