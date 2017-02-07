Два человека пострадали в ДТП в Усольском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что 7 февраля 2017 года около 9:40 30-летний водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с машиной «Субару». После этого с «Тойотой» столкнулся автомобиль «Шкода», двигавшийся с ней в попутном направлении. В результате аварии госпитализированы водитель «Тойоты» и пассажирка «Субару». Характер травм уточняется, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.