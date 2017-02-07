В Башкортостане задержали цыганку-аферистку из Омска, выманившую у пенсионерки почти 300 тысяч рублей

Потерпевшая обратилась в полицию в конце января, рассказав, что две неизвестные женщины под предлогом снятия порчи похитили у нее 280 тысяч рублей и золотое кольцо.

Пенсионерка встретила цыганку на улице — та спрашивала дорогу к магазину «оптика». Но вскоре женщины разговорились про здоровье, и вскоре цыганка заявила, что у бабушки проблемы с глазами, а причина недуга — порча. В этот момент на улице появилась еще одна аферистка и стала благодарить свою подельницу за якобы снятую порчу.

Чтобы еще больше запугать пенсионерку, женщины предложили ей купить свежие яйца, а затем показали фокус с почерневшим желтком. Испуганной бабушке было велено на следующий день прийти на то же место.

Действительно имевшая проблемы со здоровьем потерпевшая снова пришла на встречу с лжецелительницами. Те заявила, что оказывается «вся порча идет от денег», и посоветовали бабушке принести все деньги до копейки, а также драгоценности для «очищения». Так женщина отдала цыганкам 280 тысяч рублей и золотое кольцо. Аферистки взяли всё это «для обряда очищения», а бабушку отправили домой. Только через несколько часов потерпевшая осознала, что произошло и обратилась в полицию.

«Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что подозреваемые после совершения преступления уехали в Казань. Задержали их 1 февраля на съемной квартире», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Задержанными оказались две 55-летние цыганки, одна из которых прописана в Омске, другая — в Екатеринбурге. Кроме них, в квартире находились 36-летняя дочь и 33-летний сын одной из подозреваемых, также прописанные в Омске. В ходе обыска в съемной квартире полицейские изъяли 413 тысяч рублей, золотое кольцо и другие ювелирные изделия. Также оперативники выяснили, что одна из задержанных по схожему сценарию 31 января 2017 года выманила у 59-летней казанской пенсионерки более 150 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).