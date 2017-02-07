Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Хлоргексидин вызывает аллергию
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Платежные квитанции за ЖКУ изменились
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
08:04 (мск), источник: СуперОмск

В Башкортостане задержали цыганку-аферистку из Омска, выманившую у пенсионерки почти 300 тысяч рублей

Две цыганки-подельницы обманули 80-летнюю жительницу Набережных Челнов, пообещав исцелить ее от порчи.

Потерпевшая обратилась в полицию в конце января, рассказав, что две неизвестные женщины под предлогом снятия порчи похитили у нее 280 тысяч рублей и золотое кольцо.

Пенсионерка встретила цыганку на улице — та спрашивала дорогу к магазину «оптика». Но вскоре женщины разговорились про здоровье, и вскоре цыганка заявила, что у бабушки проблемы с глазами, а причина недуга — порча. В этот момент на улице появилась еще одна аферистка и стала благодарить свою подельницу за якобы снятую порчу.

Чтобы еще больше запугать пенсионерку, женщины предложили ей купить свежие яйца, а затем показали фокус с почерневшим желтком. Испуганной бабушке было велено на следующий день прийти на то же место.

Действительно имевшая проблемы со здоровьем потерпевшая снова пришла на встречу с лжецелительницами. Те заявила, что оказывается «вся порча идет от денег», и посоветовали бабушке принести все деньги до копейки, а также драгоценности для «очищения». Так женщина отдала цыганкам 280 тысяч рублей и золотое кольцо. Аферистки взяли всё это «для обряда очищения», а бабушку отправили домой. Только через несколько часов потерпевшая осознала, что произошло и обратилась в полицию.

«Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что подозреваемые после совершения преступления уехали в Казань. Задержали их 1 февраля на съемной квартире», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Задержанными оказались две 55-летние цыганки, одна из которых прописана в Омске, другая — в Екатеринбурге. Кроме них, в квартире находились 36-летняя дочь и 33-летний сын одной из подозреваемых, также прописанные в Омске. В ходе обыска в съемной квартире полицейские изъяли 413 тысяч рублей, золотое кольцо и другие ювелирные изделия. Также оперативники выяснили, что одна из задержанных по схожему сценарию 31 января 2017 года выманила у 59-летней казанской пенсионерки более 150 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
СМИ: США создают центр для информационной войны с Россией
В Израиле легализовали поселения на палестинских территориях
Родители выпускников сдадут ЕГЭ вместе с главой Рособрнадзора
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь