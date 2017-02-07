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07:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Шарыпово работница фирмы присвоила 300 тысяч рублей

Злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

В городе Шарыпово Красноярского края задержали женщину, которую подозревают в хищении чужих средств. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

С заявлением в полицию обратился руководитель одной из местных фирм. Мужчина доложил, что в ходе плановой инвентаризации, в кассе была выявлена недостача свыше 300 тысяч рублей.

«Согласно документации, деньги находились на счетах компании, однако, фактически в кассе отсутствовали. Подозрение полицейских пало на работницу данной организации. Стражи порядка установили, что злоумышленница в течение нескольких месяцев присваивала себе денежные средства», — рассказали в полиции.

Подозреваемая призналась, что брала деньги фирмы небольшими суммами, так как испытывала финансовых трудности.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит лишения свободы сроком до 6 лет.

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