Водитель «Сузуки» избил уборщика снега из-за перекрытия дороги
Уборщик снега установил ограждение на въезде во двор, чем вызвал гнев неадекватного водителя, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Уборщик снега установил ограждение на въезде во двор, чем вызвал гнев неадекватного водителя, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Водитель «Сузуки» избил уборщика снега
Инцидент произошел днем 6 февраля возле дома по улице Пархоменко, 12, в Ленинском районе. Управляющая компания направила работников убрать снег с тротуаров и крыш здания,
Водитель вышел из машины и выбросил ограждение в сугроб, а после замечания набросился с кулаками на уборщика.
После драки водитель сел в авто и поехал другой дорогой. Подписчики отмечают, что водитель может работать врачом в поликлинике № 26.