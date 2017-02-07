Водитель «Сузуки» избил уборщика снега из-за перекрытия дороги, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Инцидент произошел днем 6 февраля возле дома по улице Пархоменко, 12, в Ленинском районе. Управляющая компания направила работников убрать снег с тротуаров и крыш здания, из-за чего пришлось на какое-то время перекрыть проезд во двор. Уборщик снега установил запрещающий знак въезда на дороге, ведущей во двор, однако это разозлило водителя Suzuki Grand Vitara.

Водитель вышел из машины и выбросил ограждение в сугроб, а после замечания набросился с кулаками на уборщика.