Сбежавшая лошадь проскакала из Копейска в Челябинск по оживленной трассе
Автомобилисты выкладывают фото необычной встречи напротив гипермаркета Metro.
Автомобилисты выкладывают фото необычной встречи напротив гипермаркета Metro.
Лошадь пробежала в плотном потоке автомобилей на Копейском шоссе — водители выкладывают фото необычной встречи в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Интересную картину горожане наблюдали в понедельник, 6 февраля, около 15.30 на проспекте Победы в Копейске. Автомобилисты встретили на дороге грациозную лошадь, которая галопом направлялась в Челябинск. Животное успели запечатлеть на фото напротив гипермаркета Metro.
Куда лошадь держала путь и почему оказалась на проезжей части без хозяина, история умалчивает. Данными о ДТП с участием скакуна в ГИБДД Челябинска пока не располагают.