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07:40 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии перед судом предстанет бывший глава Янаула

В Нефтекамске перед судом предстанет бывший глава Янаула, обвиняемый по статьям «превышение должностных полномочий», «присвоение или растрата» и «злоупотребление должностными полномочиями», сообщает Следственный комитет РФ по РБ.

По материалам дела, 19 сентября 2012 года глава администрации Янаула подписал акты выполненных работ по капремонту водопровода зная, что работы не проводились. В результате бюджету был причинен ущерб более чем в 1 миллион рублей.

В декабре 2013 года по совету заместителя обвиняемый подписал распоряжение о надбавке к окладу некоторым сотрудникам мэрии за работу со сведениями, составляющими гостайну. Как выяснилось, доступа к гостайне доступа они не имели. Так, ему и другим сотрудникам с января по февраль 2015 годов незаконно были произведены выплачены деньги более чем на 163 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением готовится к направлению в суд.

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