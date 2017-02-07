В Башкирии перед судом предстанет бывший глава Янаула

По материалам дела, 19 сентября 2012 года глава администрации Янаула подписал акты выполненных работ по капремонту водопровода зная, что работы не проводились. В результате бюджету был причинен ущерб более чем в 1 миллион рублей.

В декабре 2013 года по совету заместителя обвиняемый подписал распоряжение о надбавке к окладу некоторым сотрудникам мэрии за работу со сведениями, составляющими гостайну. Как выяснилось, доступа к гостайне доступа они не имели. Так, ему и другим сотрудникам с января по февраль 2015 годов незаконно были произведены выплачены деньги более чем на 163 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением готовится к направлению в суд.