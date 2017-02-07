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08:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале суд отказался арестовывать владельцев собак-убийц

Которые растерзали ребенка.

6 февраля 2017 года Тавдинский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователей об аресте владельцев собак-убийц — Александра Фомина и Эдуарда Канифина. Об этом «Уралинформбюро» рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

Жуткая история произошла 5 февраля 2017 года в деревне Пальмино Таборинского района. Тело 7-летней девочки нашли на детской площадке за местным Домом культуры. На шее ребенка были раны от укусов и когтей животных. Рядом бегали две большие собаки. По всей видимости, они и загрызли ребенка.

Со слов местных жителей, Хан и Рыжий держали всех в страхе. Псы, которых притравливали на диких животных, рвали кошек и мелких собак.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

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