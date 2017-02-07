Директор пермской стройфирмы укрыл от налогов 9 миллионов

Как рассказали в прокуратуре, с апреля по ноябрь 2015 года из-за действий руководителя предприятия налоговые службы не досчитались 9 миллионов рублей.

Не желая оплачивать в бюджет обязательные налоговые платежи, бизнесмен скрывал полученную прибыль предприятия. По указанию директора денежные средства расходовались на хозяйственные нужды фирмы и его личные потребности. Также он искусственно создал ситуацию с отсутствием финансов на расчетном счете предприятия, в результате чего налоговые органы не могли взыскать задолженность по налогам и сборам.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.