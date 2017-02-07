За прошедший день в Уфе были сбиты трое детей

Накануне утром на улице Менделеева около дома № 145 произошло ДТП с участием автомобиля марки «Лексус LX470». На пешеходном переходе 43-летний водитель сбил 14-летнюю девочку, которая с травмами была доставлена в больницу.

Тем же днем, около двух часов дня на улице Зорге сбили еще одного ребенка. 25-летняя жительница города Уфы на автомобиле «Шевроле Круз» на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 12-летнюю девочку. Позже оказалось, что девушка за рулем была лишена водительских прав.

К вечеру произошло еще одно ДТП. 27-летний мужчина за рулем «Дэу Нексии» наехал на 12-летнего ребенка. Происшествие произошло на улице Башкавдивизии. Девочка с различными травмами была доставлена в больницу.