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08:41 (мск), источник: PROUFU.ru

За прошедший день в Уфе были сбиты трое детей

За вчерашний день в результате невнимательности водителей и пешеходов были сбиты 3 ребенка, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Накануне утром на улице Менделеева около дома № 145 произошло ДТП с участием автомобиля марки «Лексус LX470». На пешеходном переходе 43-летний водитель сбил 14-летнюю девочку, которая с травмами была доставлена в больницу.

Тем же днем, около двух часов дня на улице Зорге сбили еще одного ребенка. 25-летняя жительница города Уфы на автомобиле «Шевроле Круз» на регулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 12-летнюю девочку. Позже оказалось, что девушка за рулем была лишена водительских прав.

К вечеру произошло еще одно ДТП. 27-летний мужчина за рулем «Дэу Нексии» наехал на 12-летнего ребенка. Происшествие произошло на улице Башкавдивизии. Девочка с различными травмами была доставлена в больницу.

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