Пропавшая в Петропавловске школьница нашлась в гостях у парня

Полицейские Петропавловска разыскали пропавшую несколько дней назад 15-летнюю школьницу, сообщили NUR.KZ в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

Оперуполномоченные УВД города Петропавловска в ходе оперативных мероприятий разыскали школьницу, которая несколько дней назад ушла из дома и не вернулась.

Напомним, что в полицию обратились из администрации одной из городских школ, сообщившие о том, что уже два дня нет никаких известий о местонахождении учащейся 15-летней Антонины Филипповой.

По данному факту было заведено розыскное дело, в рамках которого были проведены все необходимые оперативные мероприятия.

Со слов мамы школьницы, они не били тревогу, так как ранее она уже уходила на продолжительное время.

Полицейские проверяли все возможные адреса, где могла находиться девочка. Ориентировки были направлены во все территориальные подразделения. Также были проверены компьютерные клубы, развлекательные заведения.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение разыскиваемой. Также информацию о том, что ее видели в этом районе подтвердили неравнодушные североказахстанцы, позвонившие в полицию. Школьница находилась в селе Молодежное района имени М. Жумабаева.

«Как установлено, она познакомилась в Интернете с молодым человеком, к которому и отправилась в гости», — пояснил первый заместитель начальника УВД Петропавловска подполковник полиции Асан Мейрамов.

В настоящее время школьница возвращена домой.