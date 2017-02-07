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08:01 (мск), источник: РИА Новости

В Москве неизвестные, угрожая оружием, отобрали у мужчины 10 млн рублей

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Четверо неизвестных с оружием на севере Москвы отобрали у мужчины сумку с 10 миллионами рублей и скрылись, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По данным столичного главка МВД, нападение произошло в московском районе Ховрино, рядом с домом, где живет пострадавший, на Зеленоградской улице.

«Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что четверо неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у него сумку с денежными средствами в сумме 10 миллионов рублей, после чего скрылись на автомобиле», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Ведётся поиск подозреваемых.

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