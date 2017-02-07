В Москве неизвестные, угрожая оружием, отобрали у мужчины 10 млн рублей

По данным столичного главка МВД, нападение произошло в московском районе Ховрино, рядом с домом, где живет пострадавший, на Зеленоградской улице.

«Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что четверо неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у него сумку с денежными средствами в сумме 10 миллионов рублей, после чего скрылись на автомобиле», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Ведётся поиск подозреваемых.