В Москве неизвестные, угрожая оружием, отобрали у мужчины 10 млн рублей
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Четверо неизвестных с оружием на севере Москвы отобрали у мужчины сумку с 10 миллионами рублей и скрылись, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Четверо неизвестных с оружием на севере Москвы отобрали у мужчины сумку с 10 миллионами рублей и скрылись, сообщили РИА Новости в
По данным столичного главка МВД, нападение произошло в московском районе Ховрино, рядом с домом, где живет пострадавший, на Зеленоградской улице.
«Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что четверо неизвестных, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у него сумку с денежными средствами в сумме 10 миллионов рублей, после чего скрылись на автомобиле», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Ведётся поиск подозреваемых.