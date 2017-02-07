В Нижнем Тагиле освободили членов банды Ровшана Ленкоранского

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила отпустил из СИЗО пятерых членов банды вымогателей, которые терроризировали местных жителей и коммерсантов. Теперь участники группировки вора в законе Ровшана Ленкоранского находятся под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в ночь 4 августа 2016 года полицейские пресекли криминальную сходку в районе ЦУМа на улице Октябрьской Революции. Было задержано восемь человек. У одного из них при себе был пистолет, другой утверждал, что является заслуженным мастером спорта по кикбоксингу.

Представители группы вымогали крупные суммы у бизнесменов и местных жителей. Многие горожане боялись сообщать о преступниках в полицию.