Суд по делу Жибек Мусиновой пройдет под усиленной охраной

Алматинский областной суд примет дополнительные меры безопасности в связи с рассмотрением апелляционной жалобы по делу Жибек Мусиновой, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда. Заседание назначено на 14 февраля.

«Как известно в суде первой инстанции сторонники осужденных по резонансному делу Жибек Мусиновой учинили беспорядки, оскорбив судебного пристава и сотрудника полиции. В связи с данным фактом, Алматинский областной суд намерен принять дополнительные меры по усилению безопасности, — отметила руководитель отдела информационного обеспечения Алматинского областного суда Айнаш Рахимбаева.

Напомним, 28 ноября 2016 года в Енбекшиказахском районном суде в городе Есике был вынесен приговор по делу об изнасиловании Жибек Мусиновой. Приговором суда виновными в изнасиловании в группе лиц признаны все четверо подсудимых, которые получили от восьми до десяти лет лишения свободы. В свою очередь Жибек Мусинова также подала апелляционную жалобу, обосновывая свои действия тем, что суд не учел отягчающие основания по нескольким моментам, по которым подсудимые должны получить дополнительные сроки осуждения.