Житель Казахстана пешком пришел в Омск с 4 килограммами марихуаны

Еще одного наркодилера задержали в Омске. В отношении 39-летнего Жаната Батталова утвердили обвинительный приговор. Мужчина обвиняется в контрабанде и незаконном хранении крупных партий наркотиков — ч.3 ст. 229.1 и ч.2 ст. 228 УК РФ.

Как было установлено, преступника схватили вечером 24 ноября 2016 года в 8 километрах от границы. Мужчина пешком пришел из Республики Казахстан, сотрудники ПУ ФСБ по Омской области задержали его на дороге село Ермак — аул Караман Нововаршавского района. Иностранец миновал все пункты пропуска. Очевидно, потому что при нем было найдено 4,6 килограмма марихуаны.

По ходатайству УФСБ России по Омской области, которое поддержала омская прокуратура, в качестве меры пресечения житель Казахстана суд избрал заключение под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Нововаршавский районный суд Омской области.

Контрабандист может отправиться в тюрьму на солидный срок — до 20 лет.