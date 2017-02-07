Пропавшая в Петропавловске школьница сбежала к другу по переписке

В Петропавловске спустя несколько дней после ухода из дома нашлась школьница, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Антонина Филиппова не выходила на связь с родными с 1 февраля. После того, как полицейские активизировали поиски, девушка нашлась. Школьница находилась в селе Молодежное района имени Жумабаева.

«Как установлено, она познакомилась в Интернете с молодым человеком, к которому и отправилась в гости», — сообщил заместитель начальника УВД Петропавловска подполковник полиции Асан Мейрамов.

Напомним, розыск пропавшей школьницы начали пару дней назад. По одной из версий ее видели в гостинице Петропавловска.