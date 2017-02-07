В Челябинске суд признал ничтожными действия банка и коллекторов

Как пояснил член регионального штаба Народного фронта Вячеслав Курилин, долг заемщицы банк продал коллекторской компании, которая требовала от женщины в срочном порядке выплатить им сумму более 150 тысяч рублей. Из кредитных документов выяснилось, что женщина не давала разрешение на уступку прав требований. А значит, коллекторы не имеют право требовать деньги.

«Российское законодательство исходит из того, что можно продавать долги коллекторским компаниям, не имеющим лицензии, при условии согласия человека, а это должно обязательно быть прописано в договоре, — пояснил Вячеслав Курилин. — В документах заявительницы такой оговорки нет, более того, там прописан запрет уступки прав требований. Поэтому 16 января 2017 года суд, рассмотрев дело, принял решение, что заключенный договор цессии является ничтожным».

При анализе договора выяснилось, что банк уступил права требования возврата денежных средств с более 50 тысяч должников. То есть, они тоже могут обращаться со своими документами в суд и признавать недопустимым продажу коллекторам их долгов. Также заемщики могут довести до сведения банка, что третьи лица незаконно требуют погашение долга, либо обратиться в правоохранительные органы на неправомерные действия коллекторов.