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09:09 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе уже третий месяц родные ищут пропавшего без вести Максима Швецова

В Уфе без вести пропал 41-летний Максим Швецов. Подробности исчезновения мужчины ProUfu.ru рассказал его брат, Леонид.

Источник: Proufu.ru

«У Максима был перелом, он долгое время не мог ходить, но к декабрю прошлого года он поправился. А 3-го числа ушел из дома на Гагарина и бесследно пропал. На связь до сих пор не выходит, хотя сестра говорит, что они созванивались 13-го декабря. Написали заявление в полицию, но поиски результатов не дали», — рассказал брат пропавшего.

«Раньше он никогда не пропадал, всегда поддерживал связь со всеми родными. Конфликтов у него тоже ни с кем не было, хотя характер у него такой — он не пройдет мимо несправедливости. Так, однажды устроил драку, когда к незнакомой девушке приставали какие-то парни», — поделился родственник.

Всех, кто владеет информацией, которая могла бы помочь поискам, просят сообщить по телефонам: 89177649688, 89174279328, 89174641984.

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