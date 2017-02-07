Тройное ДТП на встречке во время снегопада под Челябинском: 1 погиб, 3 ранены

Челябинец разбился насмерть в тройном ДТП на встречке на трассе М-51 — еще трое госпитализированы с травмами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД УГИБДД по региону.

Авария случилась в понедельник, 6 февраля, около 18.20 на 14-м километре трассы Челябинск — Новосибирск. Автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился 56-летний горожанин, вылетел на встречку, врезавшись в Skoda Octavia. От удара иномарка отлетела в попутный Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте. Его пассажирка, а также водитель и пассажир Skoda госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В обстоятельствах происшествия разбирается ГИБДД. Авария произошла в условиях сильного снегопада.