В Башкирии «тягач» и «легковушка» столкнулись на трассе, есть погибшие
Вчера ночью произошло ДТП на встречной полосе с участием «тягача» и «легковушки». Об этом сообщает
Вчера ночью произошло ДТП на встречной полосе с участием «тягача» и «легковушки». Об этом сообщает
Авария произошла в Татышлинском районе, на трассе
За рулем встречной машины находился 19-летний местный житель. После аварий водитель скончался на месте. А его 17-летняя пассажирка в срочном порядке была отправлена в больницу с тяжелыми травмами.