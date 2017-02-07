В Башкирии «тягач» и «легковушка» столкнулись на трассе, есть погибшие

Авария произошла в Татышлинском районе, на трассе Бураево-Старобалтачево-Куеда. Известно, что за рулем тягача «Вольво» находился 36-летний житель Стерлитамака. Из-за метели водитель не заметил, как заехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с «легковушкой».

За рулем встречной машины находился 19-летний местный житель. После аварий водитель скончался на месте. А его 17-летняя пассажирка в срочном порядке была отправлена в больницу с тяжелыми травмами.