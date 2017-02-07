Три иномарки пострадали от огня на охраняемой парковке в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, загорелся Nissan Murano, также от огня пострадали припаркованные рядом автомобили Ford Focus и Skoda Yeti. На место выезжала следственно-оперативная группа.

«Проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Владелец выгоревшего автотранспорта обратился в органы внутренних дел с заявлением», — сообщили в МВД.