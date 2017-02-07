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09:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Три иномарки пострадали от огня на охраняемой парковке в Екатеринбурге

Полицейские начали проверку по факту возгорания автомобиля в Екатеринбурге. Инцидент произошел сегодня ночью на территории охраняемой парковки у дома номер 39 на улице Новгородцевой.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, загорелся Nissan Murano, также от огня пострадали припаркованные рядом автомобили Ford Focus и Skoda Yeti. На место выезжала следственно-оперативная группа.

«Проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Владелец выгоревшего автотранспорта обратился в органы внутренних дел с заявлением», — сообщили в МВД.

Там добавили, что по результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение.

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