Гостеприимный челябинец найден мертвым после пьянки с тремя бомжами

Бездомный задержан за смертельное избиение 50-летнего жителя Челябинска — мужчина не помнит, из-за чего поссорился с погибшим, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Молодогвардецев, где в гостях у местного жителя распивали спирт трое бомжей. Когда двое участников пьянки удалились в соседнюю комнату спать, между хозяином и третьим гостем произошла ссора. В ходе конфликта бродяга нанес смертельные удары кулаками по голове потерпевшего и ушел. Проснувшиеся утром гости обнаружили хозяина мертвым и вызвали полицию.

«Злоумышленник был задержан почти сразу, так как гулял неподалеку. Признает, что бил погибшего, но почему — не помнит, так как был сильно пьян. Ему предъявлено обвинение. Сегодня будем ходатайствовать в суде о заключении под стражу», — рассказал старший следователь СО по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области Анатолий Хомутов.

Расследуется дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Ранее судимому горожанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова.