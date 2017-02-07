Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Русский хакер требовал у Бекхэма миллион в обмен на информацию
В церкви разразился скандал на сексуальной почве
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
09:34 (мск), источник: dostup1.ru

Гостеприимный челябинец найден мертвым после пьянки с тремя бомжами

По подозрению в смертельном избиении задержан 31-летний бродяга.

Бездомный задержан за смертельное избиение 50-летнего жителя Челябинска — мужчина не помнит, из-за чего поссорился с погибшим, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Молодогвардецев, где в гостях у местного жителя распивали спирт трое бомжей. Когда двое участников пьянки удалились в соседнюю комнату спать, между хозяином и третьим гостем произошла ссора. В ходе конфликта бродяга нанес смертельные удары кулаками по голове потерпевшего и ушел. Проснувшиеся утром гости обнаружили хозяина мертвым и вызвали полицию.

«Злоумышленник был задержан почти сразу, так как гулял неподалеку. Признает, что бил погибшего, но почему — не помнит, так как был сильно пьян. Ему предъявлено обвинение. Сегодня будем ходатайствовать в суде о заключении под стражу», — рассказал старший следователь СО по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области Анатолий Хомутов.

Расследуется дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Ранее судимому горожанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гостеприимный челябинец найден мертвым после пьянки с тремя бомжами
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ
В Израиле легализовали поселения на палестинских территориях
Родители выпускников сдадут ЕГЭ вместе с главой Рособрнадзора
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь