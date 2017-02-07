В Коркино огнеборцы предотвратили пожар в детском саду
Сегодня утром, 7 февраля, в детском саду № 17 в Коркино (Челябинской области) произошло задымление.
Сегодня утром, 7 февраля, в детском саду № 17 в Коркино (Челябинской области) произошло задымление.
Как сообщил заместитель начальника
Источник задымления был обнаружен огнеборцами в подвальном помещении возле электрического щитка. Обесточив здание дошкольного учреждения, спасатели ликвидировали задымление с помощью порошковых огнетушителей. После тщательного проветривания помещений, детский сад возобновил свою работу.
Александр Щепеткин отметил, что на сегодняшний день практически во всех образовательных учреждениях установлена система автоматического пожарного оповещения о задымлениях и возгораниях напрямую в пожарную часть. Даже если в школе или в детском саду произойдет пожар, никому из присутствующих в здании не придется второпях искать телефон и звонить спасателям, автоматическая система оповещения сделает это сама.
Олеся Денисова.