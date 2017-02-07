В Коркино огнеборцы предотвратили пожар в детском саду

Как сообщил заместитель начальника пожарно-спасательной части № 37 Александр Щепеткин, в дошкольное учреждение оперативно было отправлено 4 единицы техники, в том числе одна автоцистерна из Розинской пожарной части. Вызов поступил в 7 часов 58 минут, в 8 часов 1 минуту пожарные уже были на месте. К этому времени воспитатели самостоятельно эвакуировали детей в ближайший магазин и отделение Сбербанка.

Источник задымления был обнаружен огнеборцами в подвальном помещении возле электрического щитка. Обесточив здание дошкольного учреждения, спасатели ликвидировали задымление с помощью порошковых огнетушителей. После тщательного проветривания помещений, детский сад возобновил свою работу.

Александр Щепеткин отметил, что на сегодняшний день практически во всех образовательных учреждениях установлена система автоматического пожарного оповещения о задымлениях и возгораниях напрямую в пожарную часть. Даже если в школе или в детском саду произойдет пожар, никому из присутствующих в здании не придется второпях искать телефон и звонить спасателям, автоматическая система оповещения сделает это сама.

Олеся Денисова.