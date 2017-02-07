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09:38 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае насмерть сбили женщину

6 февраля вечером на дороге «Пермь — Усть-Качка» сбили пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса грузовика с прицепом.

Как сообщает ГИБДД по Пермскому краю, в 19:00 со стороны Перми в направлении Усть-Качки двигался автомобиль «МАЗ» с прицепом. Большегрузом управлял 39-летний житель Краснокамска. На 19-ом километре дороги он допустил наезд на пешехода-женщину.

По предварительным данным, она переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получила смертельную травму.

По факту автомобильной аварии проводится проверка.

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