В Пермском крае насмерть сбили женщину
6 февраля вечером на дороге «Пермь — Усть-Качка» сбили пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса грузовика с прицепом.
6 февраля вечером на дороге «Пермь — Усть-Качка» сбили пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса грузовика с прицепом.
Как сообщает ГИБДД по Пермскому краю, в 19:00 со стороны Перми в направлении
По предварительным данным, она переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получила смертельную травму.
По факту автомобильной аварии проводится проверка.