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10:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Погоню за пьяным водителем устроили хабаровские автоинспекторы

Мужчина после семейной ссоры взял машину жены, чтобы покататься.

На улице Краснореченской неподалеку от остановки «Заводская» после непродолжительной погони сотрудники ДПС задержали 26-летнего нарушителя, который за 15 минут до этого повредил чужой автомобиль и скрылся с места аварии, сообщает портал «Губерния».

«Тойота Виш» лихачу не принадлежит. Машину хабаровчанин взял без спроса у своей жены после семейной ссоры. На иномарке он уехал с улицы Алексеевской. До центральной части города молодой человек добрался без приключений, а на улице Пушкина на заставленной машинами узкой придомовой дороге неопытный водитель задел припаркованную «Тойоту Ноа». С места ДТП нарушитель уехал. Жительница одной из квартир видела происходящее от начала до конца. Она поспешила сообщить об аварии в полицию.

Темный «Виш» был замечен очевидцами уже в Индустриальном районе. Когда патрульный наряд ДПС нагнал нарушителя, тот попытался скрыться. Пришлось сделать петлю по дворам, прежде чем минивэн оказался в тупике.

Своей вины беглец не отрицал, освидетельствование прошел на месте. Прибор выявил среднюю степень алкогольного опьянения.

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