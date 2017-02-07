Погоню за пьяным водителем устроили хабаровские автоинспекторы

На улице Краснореченской неподалеку от остановки «Заводская» после непродолжительной погони сотрудники ДПС задержали 26-летнего нарушителя, который за 15 минут до этого повредил чужой автомобиль и скрылся с места аварии, сообщает портал «Губерния».

«Тойота Виш» лихачу не принадлежит. Машину хабаровчанин взял без спроса у своей жены после семейной ссоры. На иномарке он уехал с улицы Алексеевской. До центральной части города молодой человек добрался без приключений, а на улице Пушкина на заставленной машинами узкой придомовой дороге неопытный водитель задел припаркованную «Тойоту Ноа». С места ДТП нарушитель уехал. Жительница одной из квартир видела происходящее от начала до конца. Она поспешила сообщить об аварии в полицию.

Темный «Виш» был замечен очевидцами уже в Индустриальном районе. Когда патрульный наряд ДПС нагнал нарушителя, тот попытался скрыться. Пришлось сделать петлю по дворам, прежде чем минивэн оказался в тупике.

Своей вины беглец не отрицал, освидетельствование прошел на месте. Прибор выявил среднюю степень алкогольного опьянения.