Радиоактивный грузовик не пустили во Владивосток

Владивосток, 7 февраля, PrimaMedia.

Радиоактивный грузовик обнаружили сотрудники Владивостокской таможни в зоне таможенного контроля морского пункта пропуска Владивосток. Установлено, что автомобиль перевозил лом черных металлов, вовремя осмотра машины был обнаружен светознак, у которого уровень радиации превысил естественный радиационный фон более чем в 400 раз и составил свыше 30 мкЗв/ч, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ.

Уровень радиационного фона на поверхности кузова автомобиля с загруженным товаром превышал естественный радиационной фон более чем в 5 раз. Информация об опасном объекте была передана по оперативным каналам связи в подразделения ГО и ЧС пункта пропуска, а также в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Оперативно приняты необходимые меры безопасности, опасная зона ограждена.

По результатам проведенных мероприятий в кузове автомобиля среди лома был обнаружен светознак, содержащий светомассу постоянного действия, на основе радионуклида Радий-226. На поверхности объекта уровень излучения превышал естественный радиационный фон более чем в 400 раз и составил свыше 30 мкЗв/ч. Также на поверхности найденного источника ионизирующего излучения было обнаружено бета-излучение.