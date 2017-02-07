Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
09:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Радиоактивный грузовик не пустили во Владивосток

Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили радиоактивный автомобиль в пункте пропуска.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 февраля, PrimaMedia.

Радиоактивный грузовик обнаружили сотрудники Владивостокской таможни в зоне таможенного контроля морского пункта пропуска Владивосток. Установлено, что автомобиль перевозил лом черных металлов, вовремя осмотра машины был обнаружен светознак, у которого уровень радиации превысил естественный радиационный фон более чем в 400 раз и составил свыше 30 мкЗв/ч, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ.

Уровень радиационного фона на поверхности кузова автомобиля с загруженным товаром превышал естественный радиационной фон более чем в 5 раз. Информация об опасном объекте была передана по оперативным каналам связи в подразделения ГО и ЧС пункта пропуска, а также в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Оперативно приняты необходимые меры безопасности, опасная зона ограждена.

По результатам проведенных мероприятий в кузове автомобиля среди лома был обнаружен светознак, содержащий светомассу постоянного действия, на основе радионуклида Радий-226. На поверхности объекта уровень излучения превышал естественный радиационный фон более чем в 400 раз и составил свыше 30 мкЗв/ч. Также на поверхности найденного источника ионизирующего излучения было обнаружено бета-излучение.

Выявленный радиационно-опасный объект был изъят из товарной партии и передан в специализированную организацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крушение ТУ-104: 36 лет назад авиакатастрофа унесла жизни почти всего руководства ТОФ
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ
В Израиле легализовали поселения на палестинских территориях
Родители выпускников сдадут ЕГЭ вместе с главой Рособрнадзора
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь