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10:43 (мск), источник: Югополис

Житель Кубани закопал в лесу украденные драгоценности

В Армавире сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных изделий на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Источник: Югополис

В полицию Армавира обратилась местная жительница с заявлением о краже принадлежащих ей ювелирных изделий на общую сумму более 100 тысяч рублей. Женщина пояснила, что на время проведения ремонта в своем доме, она собрала драгоценности и спрятала их в потайном месте подсобного помещения магазина, в котором работала продавцом. Через некоторое время, женщина обнаружила пропажу своего имущества, после чего обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кража была совершена одним из работников магазина, который случайно обнаружил спрятанные драгоценности и решил их похитить. Как пояснил 34-летний местный житель, похищенное он спрятал в лесополосе, намереваясь в дальнейшем распорядиться им по собственному усмотрению. Ювелирные изделия были изъяты сотрудниками полиции и возвращены владелице.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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