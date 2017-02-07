Житель Кубани закопал в лесу украденные драгоценности
В Армавире сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных изделий на общую сумму более 100 тысяч рублей.
В Армавире сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных изделий на общую сумму более 100 тысяч рублей.
В полицию Армавира обратилась местная жительница с заявлением о краже принадлежащих ей ювелирных изделий на общую сумму более 100 тысяч рублей. Женщина пояснила, что на время проведения ремонта в своем доме, она собрала драгоценности и спрятала их в потайном месте подсобного помещения магазина, в котором работала продавцом. Через некоторое время, женщина обнаружила пропажу своего имущества, после чего обратилась в полицию, сообщает
Сотрудники уголовного розыска установили, что кража была совершена одним из работников магазина, который случайно обнаружил спрятанные драгоценности и решил их похитить. Как пояснил 34-летний местный житель, похищенное он спрятал в лесополосе, намереваясь в дальнейшем распорядиться им по собственному усмотрению. Ювелирные изделия были изъяты сотрудниками полиции и возвращены владелице.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.