Житель Кубани закопал в лесу украденные драгоценности

В полицию Армавира обратилась местная жительница с заявлением о краже принадлежащих ей ювелирных изделий на общую сумму более 100 тысяч рублей. Женщина пояснила, что на время проведения ремонта в своем доме, она собрала драгоценности и спрятала их в потайном месте подсобного помещения магазина, в котором работала продавцом. Через некоторое время, женщина обнаружила пропажу своего имущества, после чего обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кража была совершена одним из работников магазина, который случайно обнаружил спрятанные драгоценности и решил их похитить. Как пояснил 34-летний местный житель, похищенное он спрятал в лесополосе, намереваясь в дальнейшем распорядиться им по собственному усмотрению. Ювелирные изделия были изъяты сотрудниками полиции и возвращены владелице.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.