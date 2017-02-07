В Самаре медиков обвиняют в избиении пациентки
В Самаре проводится проверка по заявлению об избиении врачами
В Самаре проводится проверка по заявлению об избиении врачами
Эту историю в соцсетях рассказала девушка Юлия М. С ее слов 20 января ее бабушке стало плохо и женщину увезли на «скорой» в одну из больниц Самары.
«Определили в реанимацию № 2, — пишет Юля. — Телефоны и вещи сказали забрать домой. Вся связь только через них. Пролежала она там два дня, в субботу вечером сказали, что состояние хорошее, завтра переведут в палату. В воскресенье утром нам сказали, что она без сознания, в критическом состоянии и бросили трубку. Через день
По словам Юли, далее присоединились еще несколько врачей.
«Они привязали бабушку к кровати и начали бить, — говорит девушка. — Один врач встал ей коленом на грудь и схватил лицо. Сказав, что она может тут орать сколько угодно ее никто тут не услышит. И начал корчить рожи».
Юля говорит, что после этого состояние бабушки ухудшилось. «Мы вызвали полицию», — сообщает также девушка.
В отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области подтвердили факт получения подобного заявления.
«Материал об инциденте в одной из самарских больниц сотрудниками органов внутренних дел направлен по подследственности в Следственное управление СК России по Самарской области», — отметил начальник отдела информации и общественных связей Сергей Гольдштейн.
В региональном управлении Следственного комитета на запрос Волга Ньюс пока не ответили.