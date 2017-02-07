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10:37 (мск), источник: Volga News

В Самаре медиков обвиняют в избиении пациентки

В Самаре проводится проверка по заявлению об избиении врачами пациентки-пенсионерки.

Эту историю в соцсетях рассказала девушка Юлия М. С ее слов 20 января ее бабушке стало плохо и женщину увезли на «скорой» в одну из больниц Самары.

«Определили в реанимацию № 2, — пишет Юля. — Телефоны и вещи сказали забрать домой. Вся связь только через них. Пролежала она там два дня, в субботу вечером сказали, что состояние хорошее, завтра переведут в палату. В воскресенье утром нам сказали, что она без сознания, в критическом состоянии и бросили трубку. Через день все-таки ее перевели в палату и дали телефон, нас к ней не пустили. Она звонит и рассказывает, что в субботу примерно в три часа ночи, к ней пришла медсестра брать кровь. Во-первых от медсестры жутко пахло алкоголем и она не могла попасть в вену. Бабушка возмутилась, мол какая кровь в три ночи и тем, что медсестра была “навеселе”. На что та ей ответила, что берет кровь когда она хочет, что если бабушка сейчас не закроет свой рот то она получит».

По словам Юли, далее присоединились еще несколько врачей.

«Они привязали бабушку к кровати и начали бить, — говорит девушка. — Один врач встал ей коленом на грудь и схватил лицо. Сказав, что она может тут орать сколько угодно ее никто тут не услышит. И начал корчить рожи».

Юля говорит, что после этого состояние бабушки ухудшилось. «Мы вызвали полицию», — сообщает также девушка.

В отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области подтвердили факт получения подобного заявления.

«Материал об инциденте в одной из самарских больниц сотрудниками органов внутренних дел направлен по подследственности в Следственное управление СК России по Самарской области», — отметил начальник отдела информации и общественных связей Сергей Гольдштейн.

В региональном управлении Следственного комитета на запрос Волга Ньюс пока не ответили.

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