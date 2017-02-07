В Нижегородской области сотруднику завода раздробило ногу пачкой стекла
В Нижегородской области на Борском стекольном заводе ООО «ОСС-Кант» 30-летнему оператору на ногу упала пачка стекла. Об этом сообщает государственная инспекция труда по региону.
В Нижегородской области на Борском стекольном заводе ООО «ОСС-Кант» 30-летнему оператору на ногу упала пачка стекла. Об этом сообщает государственная инспекция труда по региону.
Днем 5 февраля мужчина вез тележку со стеклом к месту проведения работ. В это время пачка со стеклом упала ему на ногу. Оператор получил множественные сложные открытые переломы костей со смещением отломков.
Государственная инспекция труда проводит расследование и устанавливает причины произошедшего.