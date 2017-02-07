Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Группа ВТБ снизила ставки по ипотеке в новостройках
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Как мы растим маленьких тиранов
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Платежные квитанции за ЖКУ изменились
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
47-летняя Буланова сильно похудела и помолодела - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10:39 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области сотруднику завода раздробило ногу пачкой стекла

В Нижегородской области на Борском стекольном заводе ООО «ОСС-Кант» 30-летнему оператору на ногу упала пачка стекла. Об этом сообщает государственная инспекция труда по региону.

Днем 5 февраля мужчина вез тележку со стеклом к месту проведения работ. В это время пачка со стеклом упала ему на ногу. Оператор получил множественные сложные открытые переломы костей со смещением отломков.

Государственная инспекция труда проводит расследование и устанавливает причины произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Оскорбивший Путина журналист Fox News не намерен извиняться
Катастрофу в Сочи раскроют с помощью компьютерной модели
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Путин поручил поддержать операторов при выполнении закона Яровой
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Ставки по ипотеке упали до уровня 2014 года
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Как мы растим маленьких тиранов Все больше и больше родителей по всему миру выбирают либеральный подход к воспитанию. Но так ли он хорош? 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь