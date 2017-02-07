Водитель иномарки сбил пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области
Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 6 февраля в 10:20 на проспекте Циолковского, 49 в Дзержинске.
Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, автоавария произошла 6 февраля в 10:20 на проспекте Циолковского, 49 в Дзержинске.
33-летний водитель, управляя иномаркой Volkswagen, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадала 72-летняя пенсионерка. С вывихом правого плеча и ушибом правого тазобедренного сустава женщина была госпитализирована в больницу.
За минувшие сутки в Нижегородской области произошло 4 ДТП, в которых никто не погиб, а 4 человека получили ранения.
Ранее сообщалось, что школьница пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Княгининском районе Нижегородской области.