Водитель иномарки сбил пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области

33-летний водитель, управляя иномаркой Volkswagen, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадала 72-летняя пенсионерка. С вывихом правого плеча и ушибом правого тазобедренного сустава женщина была госпитализирована в больницу.

За минувшие сутки в Нижегородской области произошло 4 ДТП, в которых никто не погиб, а 4 человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что школьница пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Княгининском районе Нижегородской области.