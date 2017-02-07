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10:40 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчина в Верхнедвинске хотел обменять в банке 500 фальшивых долларов

Милиционеры по месту жительства сельчанина нашли еще 11 фальшивых стодолларовок.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Верхнедвинске (Витебская область) мужчину, который пытался в банке поменять на рубли пять фальшивых 100-долларовых купюр, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.

Жителя деревни Волынцы задержали прямо в одном из расчетно-кассовых центров.

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«В кассе РКЦ он пытался сбыть пять фальшивых купюр номиналом 100 долларов США», — сказали в МВД.

Там также сообщили, что в ходе обыска по месту жительства у мужчины милиционеры нашли и изъяли еще 11 таких купюр. В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 221 Уголовного кодекса Беларуси (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

По данным МВД, всего за сутки в республике (Орше, Могилеве и Бобруйске) были изъяты три поддельные купюры — две номиналом 5 тысяч российских рублей и одна 100 долларов.

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