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10:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе таксист заступился за девушку и получил несколько ударов ножом

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Таксист заступился за избиваемую девушку и получил от уфимца несколько ударов ножом. В полицию вечером 5 февраля из больницы поступило сообщение о госпитализации мужчины с колото-резаными ранениями. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего уфимца. Он подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, в этот день горожанка приехала на такси к знакомой, чтобы забрать остаток долга в три тысячи рублей за проданные туфли. У подъезда ее встретил 22-летний сожитель должницы и ударил. Таксист вышел из автомобиля и заступился за девушку. Парень с ножом набросился на водителя и несколько раз ударил его. Разъяренный молодой человек погнался за девушкой. Ей удалось спрятаться в стоявшем недалеко автомобиле незнакомых людей. Оперативно прибывшие полицейские остановили злоумышленника. 31-летнего потерпевшего «скорая» увезла в больницу.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

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