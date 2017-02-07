Студентка погибла при катании на «ватрушке» со склона откоса реки в Нижнем Новгороде

Как удалось установить следователям, две студентки одного из нижегородских вузов взяли «ватрушку» и пришли с ней на откос. При спуске со склона девушки врезались в дерево. От полученного удара одна из девушек — 20-летняя студентка погибла на месте, ее 21-летняя подруга была госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой.

Следователи также установили, что склон, с которого спускались девушки, совершенно не оборудован для катания. В настоящее время проверка по факту произошедшего продолжается.

Напомним, что в январе 2016 года 13-летний мальчик погиб, катаясь на «ватрушке» на ул. Германа Лопатина.